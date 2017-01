Dochter Jude Law nieuwe gezicht van Burberry

Iris Law, hier te zien als het nieuwe gezicht van Burberry Beauty's Liquid Lip Velvet. © photo news.

De dochter van Jude Law en Sadie Frost mag zich sinds kort model noemen. De 16-jarige Iris Law is namelijk het nieuwe gezicht van de beautylijn van Burberry. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar oudere broer Rafferty Law, die al een tijdje aan een modellencarrière timmert. Hij liep afgelopen weekend nog mee in de modeshow van Dolce & Gabbana.