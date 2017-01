NINA tipt: het ideale verwennerijtje voor Valentijn

© Instagram.

Ik geef en krijg graag massages, maar dat geknoei met olie doet mijn zin soms als sneeuw voor de zon verdwijnen. Altijd gesmos, en als ik het na een kwartier beu ben, moet ik nog een kwartier volhouden tot alle olie ingemasseerd is.

© Lush.

Sinds ik onlangs de massagebar ontdekte, zijn al mijn problemen van de baan. Even de harde bar opwarmen tussen je handen en ze zijn vettig genoeg voor een deugddoende massage, zonder dat je lakens vol olie hangen.



Deze bar van Lush heeft niet alleen de romantische naam Tender is the Night, hij ruikt ook bijzonder sensueel. Ingrediënten als shea- en murumuruboter zorgen voor een zacht velletje achteraf.



Heb je geen inspiratie voor Valentijn? Met dit cadeautje, en de belofte van meer massages, maak jij je partner vast en zeker blij.



Tender is the Night, te koop voor 12,95 euro bij Lush.