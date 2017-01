Miranda Kerr lanceert haar eerste eigen jeanscollectie

© Mother.

Topmodel Miranda Kerr slaat de handen in elkaar met jeanslabel Mother en brengt haar eigen denimcollectie uit. Die bestaat uit 12 verschillende stuks, van een rokje tot flared broek, met de nadruk op jeans natuurlijk. Al zit er ook een sweater en T-shirt in de collectie. De opbrengst gaat naar het Koninklijke Ziekenhuis voor Vrouwen in Sydney.

© Mother.

Dat Miranda Kerr een fan is van jeans is geweten. Als ze niet op de rode loper staat, draagt het topmodel zo goed als altijd denim. En nu heeft ze een manier gevonden om haar liefde voor jeans om te zetten in een project dat nog goed is voor anderen ook. "Betrokken worden in dit creatieve proces, is iets waar ik erg van genoten heb. En dat de opbrengst naar een goed doel gaat, is voor mij de kers op de taart," aldus Kerr aan Vogue. "Het ziekenhuis steunt zoveel vrouwen, en het helpt moeders en hun baby's. Fantastisch."



Toen Miranda aan de collectie begon, wist ze meteen wat ze wou: "ik wou een afgewassen T-shirt met een positieve quote op en veel gebleekte denim." En ook creatief directeur van Mother Tim Kaeding bevestigt aan Vogue dat Miranda erg goed voorbereid was. "Ze was een droom om mee samen te werken. Op onze eerste vergadering had ze al mood boards en kleurenpaletten bij. Ze had de verschillende pasvormen en wassingen van de broeken ook al in gedachte."



De collectie is te koop op de webshop van Mother, en gelukkig voor ons verzenden ze ook naar België. Prijzen variëren van 105 dollar tot 325 dollar.