NINA tipt: eten van een kunstwerkje

De serviezen van Serax zijn altijd pareltjes, maar we kijken toch altijd halsreikend uit naar de samenwerkingen met sterren. Na ronkende namen als Sergio Herman, Veerle Dobbelaere, Pascale Naessens is nu kunstenares Delphine Boël aan de beurt. En ik ben verkocht.

Kunstenares Delphine Boël. © Photo News.

De Belgische kunstenares maakte niet alleen naam met haar installaties, ze werd in ons land vooral bekend als de vermeende buitenechtelijke dochter van koning Albert II. Voor haar eigen collectie koos ze haar favoriete thema: blabla. Dat is een waterval van woorden, als een allergische reactie op de kracht van roddels, geruchten en nietszeggende, alledaagse onzin.



Delphine trekt de lijn van haar kunstwerken door in haar eerste serviescollectie: ze werkt met onregelmatige hoekjes en kantjes. De woorden kwamen naar eigen zeggen vanzelf op de borden, kommen en kopjes. Ik ben in elk geval dol op het eenvoudige design dat fel contrasteerst met de zwarte en kleurrijke schrijfsels.



