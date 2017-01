Dolce & Gabbana vervangt modellen door internetsensaties op catwalk

© afp.

Wat je tegenwoordig nog kunt doen om op te vallen met een modeshow? Modellen met ontbloot lid de catwalk opsturen zoals bij Rick Owens of de modellen inwisselen door invloedrijke mensen op het internet zoals bij Dolce & Gabbana afgelopen weekend in Milaan. Ook wel de Hollywood millenials genaamd in de vakpers.

Zo liepen onder andere de bekende YouTubers Cameron Dallas en Jim Chapman mee, naast de zoon van Cindy Crawford Presley Gerber, de Spaanse blogger Pelayo Diaz, zoon van Jude Law Rafferty Law, rapper Tinie Tempah, acteur Will Peltz, modellen Luka Sabbat en Lucky Blue Smith, de zoon van Pamela Anderson Thomas Lee en Bob Dylans kleinzoon Levi Dylan mee.



Naast de 49 (!) bekende heren, liepen er ook 11 dames mee. Waaronder dochter van Lionel Richie Sofia Richie, internetsensatie Immy Waterhouse en de dochters van Sylvester Stallone Sophia en Sistine Stallone.



Allemaal stuk voor stuk razend populair op sociale media, media-aandacht gegarandeerd dus voor D&G. Ook al waren de kleren duidelijk van ondergeschikt belang, als je een catwalkshow vult met alleen bekende koppen.



"Dit is de nieuwe generatie, en we houden ervan dat deze 'gewone' mensen bekend zijn geworden dankzij het internet", aldus ontwerper Gabbana aan Telegraph. Aan de millenials werd gevraagd om foto's van achter en voor de schermen te delen met de hashtags #DGMillennials en #DGPrinces, en of dat gebeurde. Bijzonder slim gezien van D&G.



Will Peltz © photo news.

Lucky Blue Smith © photo news.

Cameron Dallas © photo news.

Pelayo Diaz © photo news.

Brandon Thomas Lee © afp.

Luka Sabbat © afp.

Sistine Stallone © ap.