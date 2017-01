Mode alleen iets voor vrouwen? Deze mannen bewijzen het tegendeel

© epa.

De kleren maken de man, zo wil het cliché. En toch is het anno 2017 nog altijd een taboe voor veel mannen om openlijk met mode bezig te zijn. Want hoewel de druk om er goed uit te zien even groot is voor heren, mogen ze vooral niet kenbaar maken dat ze zich er te druk in maken. Want de goegemeente zou maar eens moeten denken dat je homo bent. Ramp! Gelukkig zijn er mannen die het geen bal kan schelen wat anderen van hen denken, en gewoon aantrekken wat ze zelf willen. Hoe stijlvol ook. Kijk maar mee.