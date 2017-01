Is het einde van American Apparel nu echt in zicht? Modeketen sluit 110 winkels

© Instagram @americanapparelusa.

De omstreden modeketen 'American Apparel' zit al jaren in slechte papieren, zo schrijft het bedrijf al sinds 2010 jaarlijks rode cijfers. Afgelopen weekend werd bekend gemaakt dat het Canadese 'Gildan Activewear' het merk heeft opgekocht voor 88 miljoen Amerikaanse dollar. En dat heeft serieuze gevolgen.

© afp.

Zo zullen alle 110 winkels in Amerika de deuren sluiten en ook de fabrieken in Los Angeles worden opgedoekt. Verwacht wordt dat zo'n 3.500 mensen hun job verliezen. Wat er gebeurt met de winkels in Europa en Azië is nog niet geweten. De webshop werd eerder wél al gesloten voor klanten buiten de Verenigde Staten. Bij Gildan Activewear zouden ze het concept van de modeketen, basics in alle kleuren van de regenboog, wel willen behouden, maar Amerika zou geen deel meer uitmaken van het toekomstplan. In België heeft het merk een winkel in de Antwerpse Kammenstraat.



In 2007 kende American Apparel zijn hoogdagen, kort daarna kwam het Amerikaanse modemerk in een vrije val terecht. Al sinds 2010 boekt het bedrijf elk jaar verlies, en de teller stond twee jaar geleden bijvoorbeeld nog op 301 miljoen euro. Oprichter Dov Charney werd in 2014 geschorst en vervolgens ontslagen wegens vermeend wangedrag, waaronder seksuele intimidatie en het misbruiken van collectieve fondsen. Sinds zijn vertrek was de chaos bij de kledingketen helemaal compleet. Het merk kwam daarnaast ook al verschillende keren in opspraak voor ongepaste reclamefoto's.