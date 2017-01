Nieuwe trend: neem eens een bad met sake

Door:

15/01/17 - 18u00 Door: Tine Kintaert

© Thinkstock.

Aan bizarre trends is er in beautyland nooit gebrek - wie herinnert zich de gestoomde vagina van Gwyneth Paltrow nog? - maar de laatste tendens heeft onze interesse wel gewekt. In Japan zijn vrouwen helemaal gek op sake-baden, die enorm goed voor je huid zouden zijn.