Zo sportten vrouwen in de jaren '40

video Nu kijkt niemand op als je met een yogabroek en sportbeha in de spinningles verschijnt, maar dat was ooit wel anders. Sport mag dan wel van alle tijden zijn, strakzittende kledij en blote ledematen zijn dat allerminst.

Voor een nieuwe aflevering in de reeks '100 years of fashion' werkte Mode.com dit keer samen met sportgoeroe Cassey Ho. Het brein achter de fitnessmethode Blogilates mocht terug in de tijd kruipen en de laatste 100 jaar aan sportoutfits tonen. En die waren niet altijd even praktisch zo te zien.