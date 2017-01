Van een opmerkelijke samenwerking gesproken: UGG en modehuis Phillip Lim samen in zee

© UGG.

Bij UGG willen ze al een tijdje een nieuw en meer fashionable pad bewandelen, dat bewijst een eerdere samenwerking met fashionista pur sang Alexa Chung. Al komt het nieuws dat ze in zee gaan met de bekende ontwerper Phillip Lim als een verrassing. De twee merken kunnen op het eerste zicht niet verder van elkaar afstaan, en toch is het resultaat bijzonder stijlvol en draagbaar.

De limited edition collectie van de twee merken bestaat uit 4 schoenen, allemaal - en dit maakt het helemaal vernieuwend - voor mannen. Hoewel steeds meer heren UGG's aan hun voeten dragen, is het marktaandeel van mannen toch nog steeds relatief klein tegenover dat van vrouwen.



"Een van de redenen waarom ik graag wou samenwerken met UGG is omdat ik het gevoel had dat we samen een casual collectie konden creëren die cool aandoet. Ik ben zelf afkomstig uit Californië, waar ik regelmatig UGG's droeg, ze doen me denken aan onverwacht plezier en casual elegantie," aldus Phillip Lim.



Ook bij UGG zijn ze natuurlijk blij met de samenwerking. "Phillip Lim zorgt voor een fris perspectief op onze mannenlijn, hij herinterpreteerde onze iconische modellen op een nieuwe manier. Deze collectie toont ook duidelijk zijn vakmanschap, dat zie je bijvoorbeeld terug in de kunstzinnige naden en de kleine details. We zijn vereerd dat we met hem konden samenwerken," vertelt Andrea O' Donnell, Brand President van UGG.



De UGG en 3.1 Phillip Lim collectie is vanaf de herfst verkrijgbaar op de website van 3.1 Phillip Lim en UGG.