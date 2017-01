Ex-Victoria's Secretmodel Yfke Sturm: "Ik werd ontdekt in de Hema"

© Instagram.

Morgen is het zover: 30 meisjes dingen dan mee naar het felbegeerde kroontje en de titel van Miss België. Niet op het podium deze keer, maar wel in de jury: Hollands topmodel Yfke Sturm, die zelf destijds ook doorbrak na een wedstrijd.

"Als ze mij destijds hadden gevraagd, had ik ook wel meegedaan hoor," lacht Yfke Sturm haar hagelwitte tanden bloot. Haar lange blonde haren lijken van het soort dat uit zichzelf altijd goed ligt, en rond haar nek heeft ze een zijden sjaaltje geknoopt. Ondanks haar goede genen had ze toch nooit echt de ambitie om model of miss te worden, vertelt ze. Al besliste het toeval daar anders over. "Ik was een jaar of vijftien, en toevallig aan het kerstshoppen met m'n moeder in de Hema, toen er plots iemand naar me toekwam van een modellenbureau en met uitnodigde op kantoor. Een paar foto's en testshoots later zat ik al op het vliegtuig naar Nice, voor een internationale modellenwedstrijd."



Werken met Heidi Klum en Tyra Banks

En die wedstrijd leverde haar meteen de eerste plaats op. Net als opdrachten van over de hele wereld. "Ik had toen een bijbaantje als krantenbezorgster. Ieder dag bracht ik de krant rond. Plots stond ik er zelf op," lacht ze. "Dus besloot ik dat het tijd was om daarmee te stoppen, en verhuisde ik naar New York." En dat legde haar geen windeieren. Van campagnes voor Ralph Lauren, Calvin Klein en Armani tot de catwalk bij Victoria's Secret.



"Dat was echt razend spannend. De maanden voor de lingerieshow leef je echt als een kluizenaar," vertelt ze daarover. "Tot zes keer per week sporten, amper zout eten - daar zwel je namelijk van op -, steeds op tijd gaan slapen, ... " En haar collega-modellen waren niet van de minste. "Ik liep toen samen met Heidi Klum, Gisele Bündchen en Tyra Banks. Dat waren echt je grote voorbeelden, dat voelt heel onwerkelijk en is een fantastische ervaring."