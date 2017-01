Puistjes? Een grauwe huid? Dit is de oorzaak volgens Jani's sidekick Angelique

© VIJF.

Een ruwe huid, puistjes, droge schilfertjes, een grauwe huidskleur ... Klinkt herkenbaar? Dan is de kans groot dat je je huid niet goed genoeg verzorgt. "Niet make-up, maar een goede reiniging is de basis van elke mooie huid," vindt ook make-upartieste en sidekick van Jani, Angelique Vandewinkel.

1. Reinigen: gebruik een melk én een lotion voor een optimale reiniging

2. Peeling: zo verwijder je dode huidcellen en kan je huid opnieuw ademen

3. Masker: je hoeft niet urenlang in de badkamer door te brengen. Je kan gerust huishoudelijke taakjes doen terwijl dat masker inwerkt.

4. Serum: met een serum kan je heel specifieke problemen gaan aanpakken: een extra opkikker voor de huid, zeg maar.

5. Nachtcrème: sluit het ritueel af met een voedende crème voor de optimale verzorging.

Meer dan water

Waar vrouwen het vaakst de mist in gaan? De huid reinigen met water. "Als je doucht gebruik je toch ook douchegel? Je poetst toch ook je tanden met tandpasta? Wel, ook je huid verdient een grondige schoonmaakbeurt, zowel 's ochtends als 's avonds." Plens dus niet gewoon wat water in je gezicht, maar neem vijf minuutjes extra tijd: "Begin met een reinigende melk, die opent de poriën en zorgt dat je huid weer helemaal schoon is. Daarna breng je een reinigingslotion aan, die sluit de poriën weer en reinigt nog eens na," zo adviseert Angelique.



Afsluiten van je dag

Je hebt een lange werkdag achter de rug, en zou het liefst van al gewoon meteen in de zetel ploffen. "Niet doen," waarschuwt Angeliqe. Haar gouden tip: "Haal altijd eerst je make-up eraf voor je thuis in de zetel gaat ontspannen. Zie het als het afsluiten van de werkdag, net zoals je waarschijnlijk ook een iets comfortabelere outfit aantrekt." Wat je zeker niet mag doen is onder de lakens kruipen met make-up op. "Onlangs deed een journaliste de test: zij ging een maand lang slapen met schmink op. Aan het einde van die maand was haar huid maar liefst 10 jaar ouder geworden."



Echt geen zin?

Maar wat als je net thuiskomt van een feestje en echt te moe bent of iets te diep in het glas gekeken hebt om je nog naar de wastafel te begeven? "Eén keer in het jaar gaan slapen met make-up op is natuurlijk niet rampzalig, maar probeer er geen gewoonte van te maken. Een goede huidverzorging vergt discipline, maar je wordt er op latere leeftijd wél voor beloond. Ben je écht te lui? Zorg er dan op z'n minst voor dat je wél een reinigingsmelk gebruikt."