Boy George, A$AP Rocky en meer bekende koppen te zien in Dior campagne

Boy George en Asap Rocky. © Dior.

De Belgische ontwerper Kris Van Assche staat aan het roer bij Dior Homme en in die positie kan je al eens zot doen. Hij verenigde al zijn eigen idolen voor de lente/zomer 2017 campagne. Gaande van Boy George en A$AP Rocky tot de Amerikaanse acteur Rami Malek.

"Voor mij persoonlijk gaat dit seizen van Dior Homme over muziek, cinema, mode en nog veel meer. Maar het draait ook rond herinneringen die ik heb aan de jaren tachtig en die ook anno 2017 nog relevant zijn. Zoals Boy George bijvoorbeeld. Hij was de eerste die met de boodschap naar buiten kwam dat anders zijn helemaal niet erg is. Dat is mij altijd bijgebleven," aldus Kris Van Assche aan Women's Wear Daily.



Net zoals vorig seizoen is ook de Amerikaanse rapper A$AP Rocky opnieuw een van de gezichten van Dior Homme. Hij krijgt deze keer gezelschap van acteur Rami Malek (die binnenkort Freddie Mercury van Queen zal spelen in een nieuwe film) en het Russische model Ernest Klimko.



Naast het feit dat Van Assche natuurlijk een Belg is, is er nog een extra Belgisch kantje aan de Dior campagne. De Vlaamse Willy Vanderperre was namelijk de fotograaf van dienst. Bekijk alle beelden hieronder: