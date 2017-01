Op deze leeftijd ben je te oud voor IKEA, zegt een studie

Door: ND

12/01/17 - 18u00 Bron: Good

Wij moeten het eerste interieur nog tegenkomen waarin je geen enkel item van IKEA aantreft. Zelfs wie het liever niet toegeeft, heeft wel ergens een pak servetten dan wel een ladenkastje uit de Zweedse meubelgigant thuis staan. Toch zal je op een bepaalde leeftijd het shoppen bij IKEA ontgroeien, zo beweert een studie van Brit + Co.

Of je er nu komt om Zweedse balletjes te eten of een nieuw bed te kopen: ongeveer iedereen is wel eens in IKEA geweest. Niet zelden met een winkelkar die meer bevat dan je eigenlijk nodig hebt. Ben je van plan om tot het einde van je dagen jaarlijks een bezoekje te brengen aan de meubelwinkel? Een studie van Brit + Co denkt van niet.



Het bedrijf bekeek de uitgavenpatronen van zo'n 43.000 mensen, en analyseerde op basis daarvan de leeftijd waarop je te oud zou zijn om bij IKEA te winkelen. De conclusie: vanaf je 34 beginnen je koopgewoonten bij de meubelgigant af te nemen. De winkel is vooral populair bij twintigers en jonge dertigers, met 24 als gemiddelde leeftijd waarop je het vaakst koopt bij de meubelwinkel.