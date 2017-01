NINA tipt: de allercoolste sloefen voor volwassenen

© Radbag.

Hoezo, pantoffels van pluche zijn voor kinderen? Deze supercoole eenhoorn-exemplaren verwijzen dat argument met overtuiging naar de prullenmand.

© Radbag.

We hebben het hier over lichtgevende (!) eenhoornpantoffels (!!). Moeten we nog meer vertellen? Laat je partner of huisgenoten maar lachen dat je 'kindersloffen' draagt, het feit dat deze toppertjes in een one size fits all-maat worden verkocht die past tot vrouwenmaat 43, zegt genoeg. Deze vrolijke pantoffels zijn echt wel voor volwassenen bedoeld.



Met behulp van twee meegeleverde batterijen (AA) lichten deze pantoffels op in verschillende kleuren. Voor 49,95 kom jij niet alleen instant met een vrolijk gevoel thuis, het maakt die koude winteravonden nog eens extra gezellig. Online te koop bij Radbag.