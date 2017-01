5 op een rij: de leukste modesamenwerkingen van het moment

Veja en Mathilde Cabanas. © rv.

Niet alleen H&M werkt samen met ontwerpers, ook andere modelabels werken al eens samen met gezichten of andere merken. Naar deze 5 collabs kijken wij uit, en sommige kun je zelfs nu al shoppen.

1. & Other Stories x TOMS © & Other Stories x TOMS.

Voor het voorjaar van 2017 werkt de Zweedse modeketen & Other Stories samen met schoenenmerk TOMS. Met elk stuk van de kledingcollectie dat verkocht wordt, steunt Stories één maand Engelse les via het Magic Bus Women's Scholarship Fund. Voor elk paar schoenen dat je koopt uit de collectie, schenkt TOMS een nieuw paar schoenen aan een kind dat daar nood aan heeft via One for One®. De fotoshoot vond plaats in Venice, Californië en gezicht van dienst is Erin Wasson. De foto's zijn van de hand van Nathalie Joos, de Belgische fotografe en oprichtster van de blog talesofendearment.com, die in New York woont. Shoppen voor het goede doel en dat ook nog eens met een Belgisch kantje? Dat het voorjaar er maar snel is.



Vanaf het voorjaar van 2017 te koop in de winkels van & Other Stories en TOMS.



2. I Love Mr Mittens x Wool and the Gang

© rv.

Het Antwerpse knitwear label I Love Mr Mittens slaat de handen in elkaar met het Londense DIY knitwear label Wool and the Gang. Samen lanceren ze twee exclusieve breipakketten voor een hippe zelf te breien bomber en trui. Beiden worden gebreid volgens de klassieke steek in ultra zachte Peruaanse wol. Om de kits de baas te kunnen, hoef je geen uitzonderlijk breitalent te zijn. Beide pakketten richten zich op al wie de basics van de breikunst onder de knie heeft.



De Cable Bomber en de Crop Cable Knit zijn beschikbaar op www.woolandthegang.com en www.ilovemrmittens.com. De Cable Bomber kit kost 153 euro en de Cropped Cable Knit kit komt op 135 euro.



3. Veja x Mathilde Cabanas © rv.

Het hippe Franse sneakermerk Veja gaat dit voorjaar in zee met Mathilde Cabanas voor een capsulecollectie limited edition sneakers. De Franse illustratrice leende haar iconische bisou-embleem uit aan Veja en integreerde de print in het klassieke sneakermodel Esplar. Naast een kindersneaker stellen Veja en Mathilde Cabanas ook een volwassen tegenhanger voor. Beiden streven naar duurzaamheid in hun ontwerpen. De baskets zijn daarom vervaardigd in biologisch leder, de zool in ecologisch wild rubber dat bijdraagt aan het behoud van het Amazonewoud.



De sneakers zijn verkrijgbaar vanaf midden januari in een versie met veters voor volwassenen (voor € 109) en een versie met velcro voor kinderen (voor € 80) op de website van Veja.



4. Burton x Playboy © rv.

Burton en Playboy hebben voor de vijfde keer de handen in elkaar geslaan om enkele winterse essentials op de markt te brengen met een opvallende vintage styling. De nieuwe collectie bestaat uit zes items: twee tech tees, een muts, een bril, een paar handschoenen en een buff. Voor je volgende skitrip of gewoon om de winterkoude te trotseren?



Prijzen variëren tussen € 22,95 en € 270. De collectie is o.a. verkrijgbaar op de webshop van Burton.



5. Vault by Vans x Brooks England © rv.