Meer energie in huis dankzij de kleur van het jaar (zonder een fortuin te spenderen)

© Kos.

Een jaarlijkse traditie waar interieurvormgevers naar uitkijken: de dag dat het Pantone Color Institute de kleur van het jaar bekendmaakt. Sinds vorige maand weten we dat Greenery in 2017 hoogtij zal vieren. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat we dit jaar massaal nood hebben aan rust. En groene toetsen die aan het bos doen denken, kunnen ons daarbij helpen.

© Pantone.

Leatrice Eiseman, topvrouw bij Pantone, legt uit hoe je de trend makkelijk kan introduceren in je interieur: "We hebben niet allemaal toegang tot een groen bos, maar we hebben wel toegang tot kleine accessoires. Durvers gebruiken Greenery op een accentmuur in de keuken, om met meer energie en een fris gevoel de deur uit te stappen. Maar je hoeft niet per se aan het verven te slaan. Als je groene accessoires combineert met crèmekleuren en neutrale tinten creëer je een rustige vibe in huis. In combinatie met felwit krijg je dan weer een moderne look.



Textielontwerpster Lori Weitzner zegt dat je groen makkelijk in de keuken kan aanbrengen, maar het is ook goed om een fris gevoel te creëren als je van de ene kamer naar de andere gaat. In de hal gaat het dus ook perfect om je humeur een heuse boost te geven. Een makkelijke manier om Greenery in de eetkamer te introduceren is door groene glazen op tafel te zetten, in de woonkamer ga je voor sierkussens. Als het ietsje meer mag zijn: een felgroene mat in het midden van de vloer.



Een valkuil: het geheel mag niet de druk worden. Dan geeft de kleur een gevoel van hoop en vernieuwing. Als je ermee overdrijft, is dat rustgevende effect verdwenen. Maar dat betekent niet dat de combinatie met felle kleurtjes als meloen, lavendel of geel niet kan. Zolang je maar met mate geniet.