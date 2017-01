Na goud op de Spelen scoort Nafi Thiam nu een grote campagne voor Nike

Nafi Thiam. © Nike.

Nafissatou Thiam, olympisch kampioene in de zevenkamp, is één van de vier gezichten van de nieuwe campagne voor de running- & trainingcollectie van sportmerk Nike. De Britse zangeres en producer FKA Twigs (ook wel bekend als liefje van Robert Pattinson) was de creative director achter de hele campagne.

In augustus nestelde Nafi Thiam zich in het hart van elke Belg toen ze olympisch goud behaalde in de zevenkamp. Nu is ze ook klaar om de rest van de wereld te veroveren, en dat doet ze om te beginnen als één van de gezichten van de nieuwe Zonal Strength Tights collectie van Nike. Naast Nafi zijn ook de Amerikaanse atlete Colleen Quigley, de Argentijnse Calu Rivero en de Japanse Koharu Sugawara te zien in de campagne. Alle vier naast uitermate sportief ook niet geheel toevallig bloedmooi.



Vanwaar deze groots opgezette campagne? Omdat de nieuwe compression leggings best wel uniek zijn. Ze werden namelijk ontwikkeld om de juiste hoeveelheid druk te geven op de juiste lichaamzones van sporters. De compressiezones, die ervoor zorgen dat de spieren niet te veel vibreren, zitten rechtstreeks verweven in de stof wat veel aangenamer aanvoelt. "Leggings maken een heel belangrijk onderdeel uit van het uniform van atleten en we hebben elke pasvorm en design bestudeerd om er zeker van te zijn dat de belangrijkste lichaamsdelen de juiste hoeveelheid druk krijgen tijdens de specifieke activiteiten waarvoor ze gedragen worden," aldus Helen Boucher, VP van Nike Women's Training Product



De tekst gaat verder onder de foto.



FKA Twigs © Nike.