Nooit meer klungelen? Spray-on nagellak uitgetest

video Gedaan met te dunne en te dikke kwastjes en stroperige nagellak. Het Britse merk Nails Inc. heeft de oplosing voor al uw nagellakproblemen: kleurtjes in spray-vorm. U begrijpt: dat moesten wij proberen.

Tijdens ons laatste bezoekje aan de Britse hoofdstad konden we het dan ook niet laten om zo'n sprayflacon mee naar huis te nemen. Maar ook wie geen retourtje Engeland op de planning heeft staan, kan een busje spray-on nagellak bestellen via de website . Als we het verkoopspraatje mogen geloven, werkt het heel eenvoudig: lak je nagels met de specifieke basecoat, spray vervolgens van 10 cm afstand tot de hele nagel bedekt is, een laagje topcoat erover en je bent klaar. Nog even je handen wassen en wat overblijft is een perfect aangebrachte blitzmanicure.

Werkt het echt?

© NINA.

De spray-on nagellak blijkt één van die zeldzame pareltjes van producten waarbij de praktijk even makkelijk is als de theorie. In amper twee minuutjes per hand is het hele klusje geklaard. En mijn angst om ook mijn parket van een roze kleurtje te voorzien, blijkt gelukkig ongegrond. De nagellakspray is erg compact, waardoor je goed kan mikken. Je nagels zijn in een oogwenk droog. Je hoeft dus niet bang te zijn dat plots alles onder de roze verf komt te zitten.



Bij het handen wassen is het wel even schrobben geblazen, maar het resultaat is verrassend mooi en de lak op je nagel blijft perfect zitten. Wel dekt de kleur iets minder goed dan een doorsnee potje nagellak. Wie liever niet heeft dat de witte nagelrand er nog een beetje doorschijnt, brengt dus beter twee laagjes aan.