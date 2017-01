Daarom zijn discounters als Action zo goedkoop

© thinkstock.

Bij Action kun je met zakken vol spullen naar buiten wandelen, en amper 50 euro kwijt zijn. Wij schreven eerder al een artikel over hoe Primark erin slaagt om hun prijzen zo laag te houden. Geldt hetzelfde voor Action? De Nederlandse televisieprogrammamaker Roland Duong volgde de weg van een lantaarntje van 1,49 euro, gekocht in een Action, terug naar "geboorteland" China om daarachter te komen.

De reis van Roland Duong begint op een beurs voor goedkope spulletjes in Yiwu, een stad in China. Op 70.000 permanente kraampjes verkopen vertegenwoordigers van fabrieken er goedkope Chinese producten. Zoals het plastieken lantaarntje, dat Duong voor 1,49 euro kocht in de Action in Nederland. Hij vindt er al snel verkopers van het kleine ding. Hij doet zichzelf voor als inkoper, en na wat onderhandelen, kom hij uit op 1,15 euro per stuk als hij er 300 afneemt, 1,01 euro als hij er 50.000 neemt en slechts 96 eurocent als hij er 100.000 koopt. En daar zit meteen het "geheim" van de lage prijs van Action: discounters kopen producten in zo'n grote hoeveelheden aan, dat de fabrieken vrede nemen met amper marge.



Kijkje in de fabriek

Als inkoper mag Duong vervolgens een kijkje nemen in een fabriek in Ningbo, de stad waar zowat alle zaklampen ter wereld gemaakt worden. Hoewel de arbeiders er in rommelige omstandigheden werken, is de sfeer er volgens Duong best ontspannen. Dat de eigenaren er naar eigen zeggen meer betalen dan het minimumloon (de arbeiders zouden er tussen de 800 en 1.000 euro verdienen) heeft daar waarschijnlijk mee te maken. Voor ons lijkt zo'n loon misschien nog altijd barweinig, het is wel een stuk meer dan fabriekarbeiders in Vietnam of Cambodja verdienen.



Productiekosten

Maar vanwaar dan die lage prijs van het lantaarntje? Dat heeft simpelweg te maken met de lage productiekosten. Gemiddeld liggen de productiekosten rond de 50 cent per lantaarntje in China, inkopers betalen pakweg 75 cent aan de fabrikant, en Action verkoopt het voor het dubbele van de inkoopprijs. Nog steeds spotgoedkoop voor de Westerse consument en Action maakt 75 cent winst per lantaarntje. Dat de lonen in China een stuk lager liggen dan bij ons en de arbeiders er niet zo beschermd worden met sociale verzekering en geïndexeerde pensioenen, zorgt ervoor dat de productiekosten voor een soortgelijk lantaarntje in België, grofweg zo'n 3 keer hoger zouden liggen. Vandaar dus dat Made in China nog steeds de norm is voor de meeste (goedkope) producten in ons leven.



Stoppen met Made in China kopen?

Moeten we allemaal stoppen met Made in China te kopen dan? Dat zou een slecht idee zijn, besluit Duong. "Het is een groot goed dat de armoede wereldwijd is afgenomen dankzij het Chinese groeiwonder. De Chinese overheid maakt er serieus werk van om de milieuvervuiling te keren. En consumenten genieten van lage prijzen. Voor de arbeidsomstandigheden hoeven we de Chinese producten ook niet te mijden. Er zal heus nog wel uitgebuit worden in China, maar ik vond de productiestandaard verrassend acceptabel. Maar als we onze eigen levensstandaard willen handhaven, moeten we ook bereid zijn om ervoor te betalen. Als we alleen maar goedkope Chinese spullen willen kopen, ondergraven we onze werkgelegenheid, maar ook onze leefbaarheid zakt uiteindelijk naar Chinees niveau," aldus Duong.



Roland Duong maakte voor de Nederlandse publieke omroep VPRO een 3-delige documentairereeks 'De prijsvechter' over de opkomst van China. Daar lees je hier meer over.