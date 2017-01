Pikante modetrend voor mannen gespot op de catwalk: penisaccessoires

Penisaccessoires op de catwalk van Vivienne Westwood. © photo news.

Momenteel geven modeontwerpers het beste van zichzelf tijdens de mannenmodeweek in Firenze en eerder was Londen al aan de beurt. Het was daar dat de Britse ontwerpster Vivienne Westwood wist op te vallen met guitige accessoires voor heren in de vorm van een penis. Al is ze niet de eerste designer die piemelaccessoires wil introduceren in de garderobe voor mannen.