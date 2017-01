Deze actrice scheert haar oksels niet en kreeg daarom doodsbedreigingen

Door: redactie

10/01/17 - 22u00 Bron: Instagram

© afp.

De naam Lola Kirke doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen, maar ze gaat sinds zondag de wereldgeschiedenis in als de actrice die met okselhaar op de rode loper van de Golden Globes verscheen.

Lola Kirke is momenteel te zien in de reeks 'Mozart in the Jungle', een webreeks op de streamingsite Amazon Prime.



De actrice scheert al even haar okels niet meer. Iets meer dan een jaar geleden poseerde ze ook al trots met haar harige oksels voor het magazine Vanity Fair. Nu zondag droeg ze voor de awardshow een strapless jurk, en ook nu haalde ze het scheermesje niet boven. En haar harige statement maakte heel wat mensen boos, dat ging zelfs zo ver dat de actrice doodsbedreigingen kreeg, schreef Lola gisteren op Instagram.