In deze broek lijken je benen een stuk langer. Welk model past bij jouw figuur?

© photo news.

Niemand wil graag korte stompbeentjes, alleen is helaas niet iedereen gezegend met de ellenlange stelten van een topmodel. Gelukkig kun je makkelijk doen alsof, door een broek aan te trekken die wijd uitloopt van in je taille. En nog goed nieuws, want deze stylingtruc werkt voor elk type figuur.

Wél is het belangrijk dat je een model koopt dat juist valt voor jouw figuur, want lang niet alle wijde pantalons zijn geschikt voor ieder figuur. Wie over een volle derrière beschikt, blijft bijvoorbeeld best weg van een model met een hoge taille. Ben je overal wat voller, dan staat een culotte (een net te korte wijde broek) dan weer vaak mooier. Maar uiteindelijk is de enige manier om erachter te komen welke wijde broek jou het beste staat: passen, passen en nog eens passen.



Wij maakten alvast een selectie voor jullie ter inspiratie: © NINA.