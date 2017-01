De knot maakt een comeback op de rode loper

© photo news.

Wie in 2016 de schaar in haar lokken zette voor een fashionable lob, heeft pech gehad: de volumineuze knot is weer helemaal in als we de de Golden Globe kapsels als richtlijn moeten nemen. Haal die haarrekkertjes en toupeerkam dus maar boven!

Voor extra veel volume: de dubbele dot Blake Lively kiest voor extra veel volume © photo news. Wie gezegend is met lange haren maar iets minder volume, kan dat makkelijk faken met wat haarspray, veel schuivertjes en een goede toupeerkam. Of hoe dacht je dat Blake Lively aan die volumineuze dot kwam?



De dubbele dot is ideaal om wat meer volume te veinzen, en makkelijk om te maken. Maak twee paardenstaarten, ééntje bovenaan je hoofd, en één iets lager. Vervolgens neem je de toupeerkam en kam je je haar in de 'verkeerde' richting. Dit zorgt ervoor dat je extra veel volume creëert. Zet vast met schuifspeldjes en haarlak, et voila! Lees ook Glamour op de Golden Globes: dit waren de mooiste jurken

Voor dames met korter haar: de lage knot Jessica Chastain gaat voor een elegante lage versie © photo news. Geen lange lokken maar droom je wel van een knot? Dat kan ook. Reken niet op een torenhoge dot met veel volume, maar wel op een elegant knotje dat immer vrouwelijk staat.



Kam je haar strak naar anderen en maak vast met een elastiekje. Hou één streng aan de kant, en maak met de rest van je paardenstaart een knotje, dat je vast zet met schuifspeldjes. Vlecht nu die eerste haarstreng, trek een beetje uit elkaar voor iets meer volume en draai de vlecht vervolgens rond de knot. Klaar!

Voor dames met weinig haar: de ballerina 2.0 Lily Collins geeft de ballerina bun een make-over © afp. Heb jij lang haar, maar niet al te veel? Dan is deze nieuwe hedendaagse versie van de hoge ballerinaknot perfect. Het wekt de illusie van een ontzettende bos haar en je kan er allerlei creatieve kanten mee uit.



Doe je haar in een hoge paardenstaart en trek de lokken rond je gezicht iets minder strak voor een nonchalanter effect. Vervolgens kam je je haren dichtbij de basis van de paardenstaart in de tegengestelde richting, zodat je meer volume bekomt. Onderaan bij de lengtes en punten leg je een beetje slag in je haar met een krultang. Hou één streng apart, en maak van de rest een nonchalante knot. Maak van die streng een vlechtje dat je rond de knot draait voor een boho effect.

Voor fancy gelegenheden: het vlechtwerk Olivia Culpo combineert haar vrouwelijke outfit met een statige updo © photo news. Een doorsnee dot te saai? Maak er een waar kunstwerkje van met een krultang, schuivertjes, elastiekjes en wat vlechtwerk.



Krul je haar met de krultang, en doe het vervolgens in een lage paardenstaart, maar laat één streng aan de zijkant van het hoofd buiten de staart. Vervolgens pin je de lokken vast op het hoofd voor een nonchalant dot-effect. Voor extra volume kan je altijd eerst een donut gebruiken. Als laatste stap vlecht je de losse streng, en speld je deze vast tussen de andere lokken.