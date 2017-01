Het gaat niet zo best met Victoria Beckham

Door: redactie

10/01/17 - 19u00

Toch niet wat haar gelijknamige modebedrijf betreft. Volgens het blad The Sun kreeg de ontwerpster een verlies van maar liefst 5,3 miljoen euro te verwerken.

2016 was geen goed jaar voor Victoria Beckham. De teleurstellede verkoop van haar modelabel leverde haar slechts 42,6 miljoen euro op. Een behoorlijk bedrag, maar wel goed voor zo'n 5,3 miljoen euro verlies.



Gelukkig beschikt de ex-Spice Girl wel over voldoende financiële middelen om dat verlies te incasseren. Naast haar eigen modelabel beheert ze namelijk ook DB Ventures, een bedrijf van manlief David. Daar kon ze een lening aangaan van 7,8 miljoen euro om opnieuw in haar eigen merk te investeren. Amper een maand geleden werd Victoria al door de Britse overheidsdienst Companies House op de vingers getikt omdat ze haar financiële gegevens voor het derde jaar op rij niet op tijd had ingediend.



Het is overigens niet de eerste keer dat er donkere wolken hangen boven het modelabel. In maart vorig jaar bleek dat de bankrekening van het merk al eens een extraatje van 6 miljoen euro had gekregen om financiële opdoffers te verwerken. Kamp Beckham ontkent alle geruchten: "Hun manier van zakendoen wordt verkeerd geïnterpreteerd," luidt de commentaar. "De bedrijven worden op verschillende manieren en momenten gefinancierd."