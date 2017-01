Belgische ontwerper streamt modeshow gratis en voor niets live op Instagram

© Instagram @timcoppens.

Tim Coppens showt overmorgen zijn nieuwe collectie op de mannenmodebeurs Pitti Uomo in Firenze, en die zal hij livestreamen op Instagram zodat ook jij van op de eerste rij kunt meegenieten van al het pracht en praal. De ontwerper uit Moerbeke is daarmee een van de eersten in de modewereld die zijn show gratis streamt op sociale media.

Coppens kondigde het nieuws zelf aan op - hoe kan het ook anders - Instagram. Overmorgen (11 januari) zal iedereen die het wil, de show kunnen bekijken via Instagram Live. Meteen daarna worden de beelden wel verwijderd. Kijkers zullen zowel een blik voor als achter de schermen krijgen.



"Hoewel er geen productie aan zo'n livestream te pas komt, schuilt de schoonheid er eigenlijk in dat het allemaal gebeurt op het moment dat jij de beelden bekijkt. En voor mij persoonlijk is het een goed experiment om te kijken wat er in de toekomst allemaal mogelijk is met mijn label," aldus Coppens aan de modevakwebsite Business of Fashion.



Samen met de Britse ontwerper Paul Smith, is Coppens dit jaar gastontwerper van de Italiaanse beurs voor mannenmode Pitti Uomo. In 2011 lanceerde hij zijn eigen gelijknamige label, na jaren voor andere ontwerpers gewerkt te hebben. De ontwerper woont momenteel in New York.