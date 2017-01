NINA tipt: de mooiste opbergbox voor je favoriete schoenen

© Nomess.

Wie - net als ik - iets té enhousiast wordt bij het zien van een mooi paar schoenen, heeft ongetwijfeld ook twee verschillende schoenenkasten en nóg een chronisch plaatsgebrek. Bovendien is het zonde om die pareltjes in een donkere kast op te bergen, toch? De oplossing voor mijn collega-schoenenfans: de Clear Drawer van Nomess.

© Nomess.

Waarom het alles is waar iedere schoenaholic van droomde?



* Eeuwig uitbouwbaar: hoef je nooit meer een paar schoenen te laten staan omdat de kast het niet meer toe laat



* Handig stapelbaar: zo bespaar je plaats, wat je weer toestaat om nog meer schoenen te kopen



* Transparant: zo zie je in een oogwenk welke schoenen het best bij je ouftit van de dag passen.



* Verkrijgbaar in verschillende maten: want een paar ballerina's heeft nu eenmaal minder plaats nodig dan kniehoge laarzen.