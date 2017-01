"Schandalig!": Vrouw kan niet lachen om seksueel grapje op fles douchegel

Door: ND

8/01/17 - 18u00 Bron: Refinery29

Zeepfabrikant Lush maakt er een sport van om de verpakkingen van hun producten op te leuken met grappige teksten. Een Britse vrouw die een douchegel voor haar 12-jarige dochter kocht, kon iets minder lachen met het tekstje dat subtiel zinspeelt op seks onder de douche. "Ik vind dat Lush het zinnetje eraf moet halen," vertelt ze boos. De zeepfabrikant reageerde zelf ook al op het voorval.

Op een douchegel prijkt meestal geen uitgebreide gebruiksaanwijzing, want het is doorgaans nogal duidelijk wat je ermee moet doen. Op de Snow Fairy douchegel van Lush zette de copywriter dan ook een goed bedoeld grapje: "Als je écht niet weet hoe je deze douchegel moet gebruiken, dan adviseren we om iemand die je heel leuk vindt uit te nodigen in de douche om je te tonen hoe het moet." "Gevaarlijke douchegel" Een subtiele knipoog naar een - letterlijk en figuurlijk - stomende douchesessie met iemand die je leuk vindt, maar Lesley Hughes uit Cornwall ziet er de humor niet van in. Zij gaf de douchegel als geschenk aan haar 12-jarige dochter, en vindt het schandalig dat zij haar nu moet uitleggen wat Lush hiermee bedoelt. "Ik vind dat Lush de boodschap moet verwijderen. Ze past eerder bij een merk dat erotische spullen verkoopt." Daarnaast vindt Lesley het zelfs gevaarlijk: "Mensen zouden het kunnen gebruiken om kinderen te overtuigen dingen te doen die ze niet willen."

Humor als rode draad

Een woordvoerder van Lush reageerde intussen al op het voorval: "Hoewel we onze producten heel serieus nemen, proberen we onszelf niet al te serieus te nemen en vormt humor de rode draad in alles wat we doen. We willen zeker geen mensen voor de borst stoten, maar zoals dat gaat met humor, vindt niet iedereen hetzelfde grappig." (...) Met de verschillende leeftijden van onze klanten in het achterhoofd, hanteren we dezelfde ethische lijn die bijvoorbeeld bij veel kinderfilms wordt gebruikt: we stoppen er humor in die volwassenen zullen begrijpen, maar die niet eens zal opvallen voor jonge, onschuldige kinderen."