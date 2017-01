Waarom Kate Middleton altijd een clutch draagt als handtas

Door: redactie

Je ziet de hertogin van Cambridge zelden zonder de deur uitgaan: een clutch, oftewel een heel klein handtasje zonder schouderriempjes, dat je zo in de handen houdt. Waarom kiest Kate Middleton resoluut voor deze optie om haar persoonlijke spulletjes in weg te stoppen? Etiquette-experts hebben er een theorie over.

© photo news. Zoek je op internet foto's van Kate Middleton, dan lijkt een clutch wel onderdeel van haar vast uniform te zijn. Op quasi elke foto houdt de vrouw van prins William een klein handtasje voor zich uit. Maar daar is blijkbaar over nagedacht, als we etiquette-expert William Hanson mogen geloven. "De hertogin gebruikt haar clutch als een schild. Ze wil niet zomaar met iedereen handen schudden, en die clutch zorgt ervoor dat dit niet hoeft."



Een beleefde glimlach

"Het is een ongeschreven regel dat je niet zelf de hand uitsteekt naar een lid van de koninklijke familie, tenzij die eerst zelf initiatief neemt." Op deze manier mijdt Kate gênante handdrukken, al benadrukt Hanson dat er andere manieren zijn om een ongewenste hand te ontwijken. "Zodra ze zich iets comfortabeler voelt in haar koninklijke rol, zal ze wel beseffen dat ze geen accessoires meer nodig heeft om zich af te schermen. Een beleefde glimlach naar iedereen die ze geen hand wil schudden, volstaat. Mannen uit de koninklijke familie, zoals de hertog van Edinburgh, wandelen vaak met hun handen achter de rug. Dat is voor hen een handige manier om handdrukken te ontwijken." Lees ook Chanel lanceert nieuwe handtas en Pharrell Williams is het gezicht

