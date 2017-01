13 dingen waarvan je niet wist dat vaseline ze oplost

Door: redactie

Een potje vaseline hebben we allemaal wel ergens in de kast staan, meestal om droge lippen door de kou te verhelpen. Maar wist je dat je ook je handtas ermee kan opblinken of er oogschaduw van kan maken? 13 dingen die je met het multifunctionele goedje kan doen.

Wimperlijm losweken Gebruik vaseline om resten lijm van valse wimpers te verwijderen, zodat ze makkelijker los komen. Het maakt je natuurlijke wimpers ook zachter en tegelijkertijd steviger.

Een lekker geurtje Wil je dat lekker geurende parfum een hele dag ruiken, smeer dan eens wat vaseline onder de plek waar je het geurtje zal spuiten. De geur blijft zo veel langer hangen.

Wenkbrauwen in model Neem een oud mascaraborsteltje, doop het in de vaselinepot en borstel er vervolgens mee door je wenkbrauwen. Zo creëer je een voller effect, en ze blijven een hele dag mooi in model staan.

De perfecte smoky eye Vaseline is ook een hulpmiddel voor die stoere rockchick-look. Zet een zwart lijntje op of onder je oog met kohlpotlood, en smeer de lijn zachtjes uit met een vinger die je in vaseline hebt gedoopt.

Handtas opknappen Om het leer van je handtas te verzachten en te doen blinken, kan je met een doekje wat vaseline over het oppervlak uitsmeren.

Lippenstiftvlekken Vaak last van vlekken lippenstift op je voorste tanden? Smeer ze lichtjes in met vaseline, en je hebt hier geen last meer van.

Juwelen verwijderen Als een ring zo strak om je vinger zit dat je hem niet meer los krijgt, helpt het om er wat vaseline over te smeren, waardoor hij begint te schuiven.

Kaarsvet verwijderen Smeer een kaarsenhouder in met vaseline, om te vermijden dat restjes kaarsvet eraan blijven kleven.

Potjes nagellak Smeer de bovenkant van een potje nagellak in met wat vaseline, om te voorkomen dat het potje gaat dichtkleven door de nagellak.

Als highlighter Geen highlighter meer? Smeer een beetje vaseline op je kaakbeenderen voor een natuurlijk, subtiele higlight.

Glimmende oogschaduw Je al eens afgevraagd hoe het komt dat al die modellen op catwalks zo blinken? Vaseline is het geheim. Elke professionele make-upartiest heeft een potje in zijn tas, om eender wat te doen blinken en schitteren. Het werkt dan ook prima als glimmende oogschaduw.