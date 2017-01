Chanel lanceert nieuwe handtas en Pharrell Williams is het gezicht

Pharrell Williams hier te zien in een campagne van G-star, het modemerk waar hij zelf mede-eigenaar van is. © G-star.

Modehuis Chanel lanceert een nieuwe handtas de 'Gabrielle Bag' en om die in de kijker te zetten hebben ze muzikant Pharrell Williams gevraagd als gezicht. Hij is daarmee de eerste man ooit die te zien is in een handtassencampagne van het merk. Eerder werkten Williams en Chanel wel al verschillende keren samen.