NINA tipt: tijdloze horloges die wel heel betaalbaar zijn

© ROSEFIELD.

Een kwaliteitsvol horloge is meestal duur en zeker als je niet houdt van te veel bling bling is het moeilijk om een leuk exemplaar te vinden. Het jonge Nederlandse merk ROSEFIELD speelt gelukkig heel erg handig in op dat gat in de markt. Zij bieden tijdloze en stijlvolle horloges aan voor 89 euro per stuk.

Hoewel je je waarschijnlijk vragen stelt bij de kwaliteit van de horloges na het lezen van de prijs (ze kosten écht maar 89 euro), is kwaliteit voor ROSEFIELD toch erg belangrijk. Daarom boeten ze nooit in op materiaalkeuze. Zo zitten in alle horloges duurzame Japanse uurwerken en zijn de bandjes gemaakt van soepel leer en elegant mesh roestvrij staal. Voor de productie van zijn horloges werkt het Amsterdamse label samen met een aantal luxehorlogefabrikanten. © ROSEFIELD.