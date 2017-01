NINA tipt: getatoeëerde hemden voor rock'-n-roll chicks

© Johny be good.

Johny be good is een Belgisch label met een duidelijk concept: getatoeëerde witte hemden voor vrouwen. Op elk hemd is een handgeschreven quote door illustratrice Axelle Zwartjes geborduurd die refereert naar het thema van de collectie. Geen ludieke quotes voor de verandering, maar eerder poëtische zinnen. Wij zijn fan!