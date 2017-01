Adidas negeert ontroerende commercial van student en zal daar nu wel spijt van hebben

Door: TVM

6/01/17 - 17u00

© screenshot YouTube.

video Voor een schoolproject maakte de 26-jarige filmstudent Eugen Merher een campagnevideo voor Adidas. De Duitse jongen stuurde die vervolgens ook op naar de sportgigant, maar hij kreeg om de een of andere reden nooit antwoord. En daar hebben ze nu waarschijnlijk best wel spijt van, aangezien de video alsnog viraal gaat op het web.

De commercial gaat over een gepensioneerde ex-marathonloper die in een rusthuis in Duitsland woont. In de kortfilm zien we hoe de man zo graag nog eens wil rennen, maar dat niet mag. Met behulp van zijn medebewoners weet hij uiteindelijk uit te breken (de commercial heet 'Break Free'). En dat alles doet hij natuurlijk op sneakers van Adidas.



De pakkende video werd ondertussen al meer dan 2 miljoen keer bekeken op YouTube. Had Adidas de commercial toch zelf moeten uitbrengen? Oordeel vooral zelf: