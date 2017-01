Nu al aan het falen in je goede voornemens? In deze kleren wil je gewoon gaan sporten

© Adidas.

Behoort meer bewegen ook tot jouw goede voornemens? Je bent niet alleen, al slaagt lang niet iedereen hier in. Zo schreven we eerder al dat bijna 6 op 10 Vlamingen hun goede voornemens niet na komen. Omdat iedereen wel wat extra motivatie kan gebruiken, shopten we een aantal sportitems bij elkaar, waarin je spontaan van naar de fitness loopt.

1. Sweater Adidas Stellasport, € 29,97, o.a. online te koop.

2. Outdoorparka H&M Sports, € 59,99, o.a. online te koop.

3. Joggingbroek Zara Sports, € 12,99, o.a. online te koop.

4. Rugzak Vans, € 50, o.a. te koop in de Vans winkels.

5. Hardloopschoenen Nike, € 120, o.a. online te koop. © NINA.