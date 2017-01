Ja echt: voor 300 dollar kunnen je billen ook genieten van een streepje zonlicht

© Instagram @shopredone.

Het Amerikaanse merk Re/Done verkoopt namelijk vintage jeansbroeken van Levi's met een scheur in onder de derrière, en daarvoor betaal je tussen de 280 en 320 dollar. We konden het zelf ook bijna niet geloven.

Gescheurde jeansbroeken zijn al langer dan vandaag een modetrend, en ergens in de loop van vorig jaar zagen we het voor het eerst ook dames (bewust) rondlopen in een broek met een scheur récht onder de kont. Moet natuurlijk allemaal kunnen, van de trend zelf kijken wij dan ook niet raar op. Dat het Amerikaanse Re/Done grofweg 300 dollar durft vragen voor zo'n gescheurde broek, vinden we straffer.



Zeker omdat het dan ook nog gaat om een tweedehands broek, die je makkelijk in vintage winkels kunt kopen voor een tiende van die prijs. Wil je mee zijn met de laatste nieuwe mode? Koop zelf een vintage Levi's broek, maak er een scheur in met een cuttermes en trotseer de koude in stijl!