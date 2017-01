Mannelijke beauty vlogger krijgt contract bij make-upgigant Maybelline

Door: redactie

YouTube-ster Manny Gutierrez, die beter bekend staat als Manny Mua, gaat de nieuwe mascara van Maybelline aanprijzen. © Instagram: @mannymua733.

Maybelline heeft voor het eerst een man aangesteld voor het promoten van make-upartikelen. YouTube-ster Manny Gutierrez, die beter bekend staat als Manny Mua, gaat de nieuwe mascara van Maybelline aanprijzen. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Gutierrez heeft in totaal vijf miljoen volgers op YouTube, Twitter en Instagram. Hij plaats regelmatig video's met make-upadviezen, ook voor mannen. Daarin draagt hij zelf dikke make up die hij stap voor stap opdoet. Over zichzelf schrijft hij: "Ik ben een BOY BEAUTY VLOGGER! Wat, bestaat dat?! Jazeker, schatje, jazeker." Gutierrez vindt dat make up geen geslacht kent en geen regels. Ik ben er eerlijk van overtuigd dat mannen make up kunnen dragen, make up kunnen uitleggen en erover kunnen vloggen. Net zoals meisjes dat doen, daarom vecht ik op mijn videokanaal voor die gelijkwaardigheid."



Reclamecampagnes

Die overtuiging heeft Gutierrez ver gebracht. Samen met model Shayla Mitchell is hij te zien in verschillende reclamecampagnes van de producent van schoonheidsproducten. Gutierrez plaatste op Instagram een video over de nieuwe mascara van Maybelline met de tekst: "Ik ben echt zo blij en vereerd! Dank je Maybelline dat jullie me deze kans geven." Make-upgigant Maybelline wist eerder andere sterren aan zich te binden met een grote schare volgers op sociale media zoals Gigi Hadid, Jourdan Dunn en Adriana Lima.