Wordt je haar steeds dunner? Dit kun je er volgens experts aan doen

Door: redactie

5/01/17 - 16u00 Bron: Daily Mail

© unsplash.

Uitdunnend haar is een probleem dat zowel bij vrouwen als mannen voor heel wat ongenoegen zorgt. Stress, ouder worden en een vitaminetekort zijn maar een paar van de zovele oorzaken. Het proces volledig stoppen is niet altijd mogelijk, maar er zijn wel een aantal zaken die je kunt doen om het tenminste te vertragen. Experts leggen uit.

Gebruik altijd een conditioner

Haar wordt broos en breekbaar als het gedehydrateerd geraakt, daarom is het belangrijk om altijd een conditioner te gebruiken. Kies voor een product met panthenol en glycerine in om je lokken in topconditie te houden. Voor wie snel last heeft van vet haar, zijn er genoeg conditioners op de markt die je haar niet vettig maken.



Draag geen strakke paardenstaart

Door de spanning van een strakke paardenstaart, verplaatst je haarlijn zich langzaam naar achter, waardoor je sneller kaal wordt. Het haar rond je haarlijn wordt er ook steeds dunner van. Ook bij een knot of een spannende vlecht is dit het geval. Je lokken los laten hangen is de simpele oplossing.



Eet meer eiwitten

Voedingsmiddelen met veel eiwitten in zoals vis, noten, vlees en eieren maken je haren sterker. Overdrijf wel niet, want te veel eiwitten eten is ook weer niet gezond.



Verzorg je hoofdhuid

Gezond haar begint bij een gezonde hoofdhuid. Heb je last van een droge hoofdhuid? Smeer er dan voor het slapen een laag kokosnootolie op. Wikkel een handdoek of eventueel wat aluminiumfolie rond je hoofd, slaap een nachtje met het goedje op en spoel 's ochtends af. Herhaal wekelijks.



Neem voedingsupplementen

Er zijn verschillende supplementen op de markt die specifiek bedoeld zijn tegen haaruitval. Zowel te koop bij de apotheek als bij drogisterijen als Kruidvat. Het duurt even voor je hier het effect van opmerkt, geef het zo'n zes weken de tijd. Als je haar blijft uitvallen, ga je best eens langs de dokter om bloed te laten trekken.



Een gezonde levensstijl

Leef je gezond, dan zal je haar meestal ook in goede conditie zijn. Mensen die daarentegen op fastfood leven, veel alcohol drinken, roken, en niet sporten zullen veel vaker kampen met haaruitval. Nog een extra motivatie om die goede voornemens vol te houden dit jaar dus!