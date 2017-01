Logo's op kleren kunnen weer en de reden daarvoor is erg verrassend

© Instagram @lizachloe / @thefashionfraction.

Lange tijd waren logo's op kleren passé, een goed voorbeeld daarvan is de neergang van kledingmerk Abercrombie & Fitch dat bekendheid vergaarde met grote logo's op hun kleren. Maar het lijkt erop dat in 2017 logo's terug kunnen. Alles waar de LV's van Vuitton of Gucci in het groot opstaat, verkoopt weer als zoete koek.