Dit is de best geklede man van het jaar

Door: ND

5/01/17 - 13u00

© photo news.

Het jaar is voor zanger Drake alvast goed begonnen, want op de jaarlijkse verkiezing van "best geklede man" van het mannentijdschrift GQ, kaapte hij de hoofdprijs weg. Vooral de wollen rolkraag uit de clip "Hotline Bling" viel in de smaak bij de jury, naast zijn schijnbaar casual look die toch cool oogt.

De coltrui uit de clip "Hotline Bling" scoorde goede punten bij de jury. © YouTube. © photo news.

GQ is een modetijdschrift voor mannen, dat elk jaar in januari de 50 best geklede mannen van het afgelopen jaar oplijst. Drake mag het hele jaar 2017 de titel van best geklede man dragen, omwille van zijn unieke look én de coltrui die hij draagt in de videoclip van "Hotline Bling".



"Van een knalgeel trainingspak tot een luxueuze sportlook, Drake slaagt erin om er cool uit te zien in een outfit die, in een goedkopere versie, nooit de zetel thuis zou verlaten," zo klinkt het juryrapport. "Drake heeft de afgelopen jaren consistent een eigen stijl ontwikkeld, die ietwat groezelige, sportieve vrijetijdskledij weet te combineren met meer afgeborstelde sportoutfits, geïnspireerd door het Italiaanse mannenmerk Stone Island. (...) Als mannen nu eclectische, kleurrijke en zelfs comfortabele huiskledij durven dragen zonder hun mannelijkheid te verliezen, dan hebben ze dat aan Drake te danken. Misschien is dat wel de reden waarom zijn nieuwste hit, "One Dance", begint met een meisje die hem toezingt met de woorden Baby, I like your style."