NINA tipt: een wandkleed voor een instant upgrade van je interieur

© NINA.

Een nieuw jaar, een nieuw interieur zeggen ze wel eens. Vergeten ze alleen wel dat je voor zo'n jaarlijkse restyling van je woonst ook een bodemloze pot geld nodig hebt. Liefst gevuld met briefjes van 500. Wil je toch graag je interieur upgraden, maar dan met een beperkt budget? Hang dan eens een hip wandkleed aan je muur!

Wandkleden zijn al een tijdje terug in de mode. Ze stralen iets etnisch en warms uit, wat ideaal combineert met een strak én eclectisch interieur. Online vind je talloze stappenplannen om er zelf eentje te maken, ideaal voor wie nog een weekje kerstvakantie heeft bijvoorbeeld. Al kun je ook heel wat voorgemaakte exemplaren shoppen, voor de minder creatieve zielen onder ons.



Op onze wishlist prijkt dit crèmekleurige exemplaar met Aloë vera plant van Sissy Boy helemaal bovenaan. En het is ook nog eens afgeprijsd van € 39,99 naar € 23,99. Lang leve de solden! Te koop in de winkels en online.