Van een pikzwart masker tot een soort stofzuiger: wat werkt écht tegen zwarte puntjes?

© thinkstock.

Je bent vast de reclame voor een zwart masker dat mee-eters letterlijk uit je gelaat trekt al tegengekomen op sociale media. En afgelopen weekend zagen we dan weer artikels over een toestel dat de vuiligheid uit je zuigt passeren. Maar werken al deze middeltjes eigenlijk echt tegen zwarte puntjes?

Zo'n zwart puntje is een porie, die verstopt geraakt is door een mix van dode huidcellen, olie en onderhuidse bacteriën. Ze komen net iets vaker voor bij mannen, en zijn doorgaans het talrijkst aanwezig op de neus en kin. Om te vermijden dat je er nog meer bij krijgt, is vooral een consequente huidverzorging van tel. Maak je gezicht twee keer per dag schoon met een reiniger met salicylzuur, scrub 1 à 2 keer per week en smeer dagelijks een olievrije crème die niet te vet is. Helaas doet dat de mee-eters niet zomaar verdwijnen. Daarvoor heb je extra hulpmiddelen nodig. Wij leggen uit welke werken en welke niet.

Essence Pure Skin Reinigende Neusstrips, € 1,89, o.a. te koop bij Kruidvat. © Essence. Neusstrips

Je kent ze waarschijnlijk wel, de neusstrips die in enkele minuten zwarte puntjes kunnen wegnemen. Het ziet er belachelijk uit, maar het gebruik ervan kan anderzijds ook belachelijk bevredigend zijn. Toch is het volgens dermatologe Whitney Bowe geen oplossing op lange termijn, en verwijder je enkel het vuil aan de oppervlakte. Als de strips het vuil al verwijderen. Want aangezien ze weinig kracht hebben, merken weinig mensen een groot verschil. Slecht voor de huid zijn ze niet (tenzij je ze meer dan één keer per week gebruikt), maar heel effectief ook weer niet.

Dermalogica Charcoal masker, € 59. © rv. Zwarte houtskool maskers

Steeds meer merken brengen maskers met houtskool in op de markt, en dat is eigenlijk niet zo gek. Houtskool kent dan ook een lange medische geschiedenis voor de behandeling van vergiftiging vanwege de adsorpatie mogelijkheden, wat zoveel betekent als de aanhechtiging van de ene substantie aan de andere. Geactiveerd houtskool- waarbij sprake is van een negatief geladen oppervlakte - is in staat zichzelf aan te trekken en te hechten aan positief geladen gifstoffen. En net daarom is het zo effectief in de strijd tegen mee-eters.



Deze maskers zijn vooral effectief op lange termijn, maar tegenwoordig zijn er ook zwarte houtskool maskers op de markt die beloven alle zwarte puntjes méteen te verwijderen. Vaak bestaan deze simpelweg uit een mix van houtskool en lijm. Je smeert het op je gezicht, het mengsels wordt vervolgens kei hard, en vervolgens trek je het voorzichtig van je huid af. Door de stevigheid ervan, zal je zo vaak meer mee-eters verwijderen dan met bijvoorbeeld neusstrips. Al verwijder je alsnog enkel het vuil aan de oppervlakte én werkt het irriterend en uitdrogend, waardoor je uiteindelijk nog meer zwarte puntjes krijgt op lange termijn. Handig als je bijvoorbeeld naar een bruiloft gaat, maar niet iets om al te vaak te gebruiken.