Ook extensions net als Jennifer Lawrence? Hier moet je op letten

Toen Jennifer Lawrence de afgelopen maand haar nieuwe film 'Passengers' promootte, bracht ze niet alleen haar goede humeur en stralende glimlach mee, maar ook een set ultralange extensions. Daarmee bewijst de actrice nog maar eens dat ze niet alleen van verandering houdt, maar ook dat extensions wél natuurlijk kunnen zijn. Wil je zelf ook de stap wagen? Dan zijn er een aantal dingen die je moet weten.

Wat je moet weten vooraf Je kan je haar laten verlengen, maar ook mensen met dun haar kunnen kiezen voor extensions om zo meer volume te krijgen. In een impulsieve bui de schaar in je lokken gezet en zit je nu opgescheept met een ultrakorte coupe die je stiekem niet zo mooi vindt? Dan zal je helaas nog even geduld moeten uitoefenen. "Het haar moet een lengte van ongeveer 10 tot 15 centimeter hebben," legt Kelly uit. "Dan kan je ongeveer een verdubbeling van de eigen lengte bekomen. Met schouderlang haar kan je eigenlijk tot quasi elke lengte gaan. Maar de regel is: hoe langer je eigen haren, hoe natuurlijker het resultaat."



In principe zijn extensions dan ook geschikt voor iedereen, weet Kelly. "Je kan je haar laten verlengen, maar ook mensen met dun haar kunnen kiezen voor extensions om zo meer volume te krijgen." Al zijn er een paar uitzonderingen. "Wie bijvoorbeeld last heeft van verspreide haaruitval, psoriasis, eczeem of wie zwanger is of gepermanente haren heeft, raden we meestal af om extensions te laten zetten." Een voorbereidend gesprek met je kapper voor je de stap zet, is dan ook aan te raden.

Laat extensions zeker nooit langer dan vier maanden in je haren zitten. Dan zijn ze al redelijk uitgegroeid, waardoor ze te zwaar worden voor je eigen haren. © photo news. Is het schadelijk voor je haar?

Er zijn heel veel verschillende soorten extensions op de markt. Tijdens de eerste kennismaking met de kapper wordt dan ook bepaald welke methode het best bij jou past. Zo zijn er haarplukjes die je aan je lokken bevestigt met een tape of clip, voor wie al eens wil wisselen tussen lang en kort haar. Maar er zijn ook permanente oplossingen, zoals ingevlochten extensions, keratine extensions of verlengingen die met een ringetje aan je haren worden bevestigd.



Al die verschillende methodes hebben uiteraard ook een ander effect op je haren. Zo kunnen tape extensions makkelijker de haren uittrekken en kunnen clips dan weer voor kale plekken zorgen als je ze dagelijks gebruikt. Maar over het algemeen hoef je je niet te veel zorgen te maken, vindt specialiste Kelly. "Om schade aan je eigen haren te voorkomen is het vooral belangrijk een kapper te kiezen die voldoende ervaring heeft met het plaatsten van extensions. En let er daarnaast ook zelf op dat je ze nooit langer dan vier maanden in je haar laat zitten. Na deze periode zijn ze namelijk al redelijk uitgegroeid, waardoor ze te zwaar beginnen worden voor je eigen haren."