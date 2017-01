Zo vaak moet je een scheermesje vervangen

Door: ND

4/01/17 - 09u00 Bron: Refinery29

© thinkstock.

Bij sommige dames ligt een scheermesje maanden in de douche, anderen vervangen het na drie keer gebruiken, zo leert een kleine steekproef op de redactie. Maar wanneer is zo'n scheermesje voor je benen of oksels echt aan vervanging toe? Refinery29 vroeg het aan een dermatoloog, die meteen wat tips meegeeft om slijtage tegen te gaan.

Het is moeilijk om een concrete 'houdbaarheidsdatum' te kleven op een scheermesje, want de ene vrouw scheert zich nu eenmaal vaker dan de andere. Bovendien resulteert winterse vermoeidheid wel eens in een 'winterdonsje' (oeps!), terwijl we in de zomer dat scheermes net iets vaker bovenhalen.



Omgeving voor bacteriën

Wanneer vervang je het dan? Na 5 à 7 keer gebruiken, tipt dermatoloog Whitney Bowe aan Refinery29. Na een paar scheerbeurten wordt het mes blootgesteld aan bacteriën. Zeker als het in een vochtige omgeving blijft liggen, zoals de douche. "Door een mes in de douche te laten liggen, zullen de scheerbladen sneller roesten en worden ze meer blootgesteld aan bacteriën," waarschuwt Bowe.



Rode bultjes

Vaak last van rode bultjes na het scheren? Dan zijn er mogelijk bacteriën mee gemoeid, die zich vermenigvuldigen op je vochtige scheermesje. Scheren - wat eigenlijk neerkomt op hele kleine sneetjes in je huid maken - is een perfecte broeihaard voor bacteriën. Kijk daarnaast ook goed uit voor een bot of roestend scheermes, die de situatie nog verergeren.



Langer bewaren

Hoe hou je een scheermes zo lang mogelijk bruikbaar? Zorg ervoor dat je het na het douchen droog maakt en op een droge plek bewaart. Gebruik bij voorkeur de hete lucht van een haardroger voor dat drogen, want een handdoek kan het mes nog botter maken. Je kan je mes tussen twee scheurbeurten in ook eens schoonmaken ontsmettingsalcohol, om bacteriën te doden. Probeer tot slot eens om baby-olie te gebruiken in plaats van scheerschuim. De olie werkt als een smeermiddel op het mesje, waardoor het kleine oneffenheden voorkomt.