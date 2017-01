NINA tipt: de beste serie van het jaar?

© .

Na topseries als 'Stranger Things' en seizoen 6 van 'Game of Thrones' gezien te hebben in 2016, had ik het op de eerste dag van het nieuwe jaar knap lastig om een waardige opvolger te vinden om te bingewatchen met een kater. Tot ik de sitcom Atlanta leerde kennen.

De man achter de serie, die alleen maar lovende kritieken en een Golden Globe-nominatie kreeg, is Donald Glover oftewel de rapper Childish Gambino. De 33-jarige Amerikaan wist de serie blijkbaar te pitchen bij de tv-zender FX door middel van één zinnetje: "Atlanta is een soort Twin Peaks met rappers." Dat zegt natuurlijk ergens al genoeg.



Het verhaal gaat over de slimme maar arme Earnest (gespeeld door Glover zelf), die gedeeltelijk bij zijn vriendin en dochter woont en gedeeltelijk in een garage. Als hij opvangt dat zijn neef Alfred aka 'Paper Boi' naam maakt als rapper, wordt hij zijn manager. Meer kan ik eigenlijk niet zeggen, zonder de absurditeit en genialiteit van de serie te verraden. Daar moet je het zelf gezien voor hebben.



Atlanta is soms rommelig, maar dat maakt het meteen ook zo goed. Dit is geen serie over mensen die het perfecte leventje leiden, dat alleen bestaat uit cocktails drinken en romantisch kussen in de regen. Maar daarnaast zit er ook bijzonder veel humor in, waardoor het ook weer niet te zwaar wordt. De perfecte mix, als je het mij vraagt.