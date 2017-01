NINA tipt: betaalbare limited edition brilmonturen

© Ace & Tate.

We schreven al verschillende keren over het hippe Nederlandse brillenmerk Ace & Tate, waar je trendy brillen van goede kwaliteit vindt, maar dan zonder torenhoog prijskaartje. Ter ere van het nieuwe jaar, pakt het label nu uit met een limited edition collectie. En hoewel we hier op de redactie al allemaal rondlopen met een Ace & Tate bril op onze neus, kan een tweede montuur nooit kwaad, toch?

Een nieuw jaar, een goeie reden voor Ace & Tate om enkele van zijn klassiekers te updaten. Het Amsterdamse label pakt daarom uit met een limited edition nieuwjaarscollectie die knipoogt naar de pracht en praal van de exotische specerij saffraan. De modellen Morris, Iggy, Hudson en Neil kregen een gouden, koperkleurige rode gloed aangemeten. Vier uitgelezen brilmonturen om 2017 stijlvol mee in te zetten. © Ace & Tate.