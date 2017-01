Nu al geweten: dit zijn de modetrends die onze kleerkast zullen halen in 2017

© Primark.

De winter is nog maar net officieel begonnen en de modewereld houdt zich al bezig met de lente/zomer collectie van 2017. Wij bezochten het gros van alle persbureaus in ons land, om exact te weten te komen wat we écht zullen dragen. De opvallendste trends op een rij.

Lichtroze © Samsoe & Samsoe.

Roze is geen nieuwe trendkleur, maar de lichtroze tint is wel opvallend vaak aanwezig in de collecties voor komende lente en zomer. En dat zowel voor mannen als vrouwen. We zagen de kleur terugkomen in zowel casual sweaters en T-shirts als meer opgeklede avondjurken, pantalons en zelfs in lingerie. Onder andere gespot bij Samsøe & Samsøe, Hampton Bays, & Other Stories, JBC en Scotch and Soda.



De deux-pièce © Minimum/Primark.

De deux-pièce of two-piece maakt anno 2017 voorgoed komaf met haar stoffige en saaie imago. Een bovenstuk en onderstuk in dezelfde kleur en met dezelfde print dragen is niet alleen super handig (je bent in geen tijd aangekleed), het is ook nog eens erg trendy dezer dagen. Onder andere gespot bij Amatør, Esprit, Minimum, Primark en Weekday.



De "vintage skinny" jeans © Levi's.

Lange tijd was de skinny jeans met stretch in hét populairste kledingstuk, maar daar komt nu verandering in. Het bekende denimmerk Levi's lanceerde onlangs namelijk een skinny versie van hun klassieke model 501 (de Skinny 501), en wij voorspellen dat dit "vintage skinny" model oftewel een skinny broek die nét wat losser zit en dikker van stof is, dé jeanstrend wordt in 2017. Een tikkeltje cooler dan de klassieke skinny en je kunt er nog steeds je slanke benen mee in de verf zetten.



De kleine hak © Morobé.

Het wordt al langer voorspeld, maar het einde van de torenhoge stiletto's lijkt nu echt in zicht. Vrouwen gaan steeds vaker voor comfort, vandaar ook de populariteit van sneakers én van de lage hak. Want wie zich niet vrouwelijk genoeg voelt in platte schoenen, hoeft daarom geen pijn te lijden. We zagen deze zogenaamde kleine hak onder andere bij Morobé, Mango, Sacha, Catwalk en H&M.



Linnen © Esprit.