Morgen solden: de beste koopjes doe je gewoon thuis

Nog één keer slapen en het is zover: dan schreeuwen de etalageramen om het luidst dat hun prijzen de laagste zijn en wordt menig winkelcentrum vertrappeld onder de mensenmassa. Solden dus. Die jij gelukkig ook vanuit je luie zetel kan doen. Met minstens even veel korting, minus het verstikkingsgevaar.

Europese webshops Waar de winkels zich op straat aan een sperperiode moeten houden, worden er online al volop solden gegeven. Belgische webshops blijven liefst nog even 'under the radar' en houden voorlopig vooral verdoken koopjes in de vorm van private sales. Maar wie nu al zijn slag wil slaan kan wel terecht bij de sites van grote Europese ketens, waar ze al op de homepage uitpakken met 'SALE' in reuzengrote letters en zelfs kortingen bóvenop de soldenprijs. Lees ook Nu al solden online: 15 items om in te schitteren met oudjaar

Altijd het beste koopje Maar wat als dat paar enkellaarsjes stiekem nog steeds duur is? Niets zo vervelend dan er een week later achterkomen dat dat ene jurkje plots nóg goedkoper is dan die vijftig euro die je moest dokken. Gelukkig leven we in technologische tijden, en is er overal wel een app voor. Met apps zoals Pricepin krijg je een update zodra een item dat jij wil in prijs verlaagd is. Zo ben je er zeker van dat jij bij de volgende prijsverlaging als eerste die schoenen in je virtuele winkelmandje kan klikken.

Gebruik kortingscodes Google ook altijd even op kortingscodes. Misschien niet helemaal koosjer, maar heel wat sites en apps verzamelen bepaalde promoties of klantenkortingen, die je vervolgens gewoon zelf op je winkelmandje kan toepassen. En wie zegt nu nee tegen 20 procent extra korting?