Alleen nog maar good hair days: met deze tips zakken je krullen nooit meer uit

© Unsplash.

Binnenkort breekt het tijdperk van de nieuwjaarsrecepties weer aan. Hoge hakken klaar, outfit gekozen en krultang paraat. En om te zorgen dat al die moeite in de badkamer ook loont, hebben wij alvast een paar tips voor jou die ervoor zorgen dat die krullen voor één keer eens niet na een halfuur alweer verdwenen zijn.

1. Tijdens het douchen: gebruik de juiste producten Geen ultraverzorgende shampoo en een voedende masker , maar een shampoo die focust op volume en een lichte conditioner die je enkel in de puntjes aanbrengt. Om je krullen zo lang mogelijk mooi te houden, is het namelijk belangrijk dat je geen producten gebruikt die het haar verzwaren.

2. Voor het drogen: voorbereiden en beschermen Dep je haar handdoekdroog, en kam het met de vingers in plaats van een borstel. Een kam of borstel trekken namelijk veel van je natuurlijke volume uit het haar. Vervolgens breng je een nootje volumemousse aan op de haarlengtes. Kneed dit goed door het haar, zodat het mooi verdeeld is. Omdat je nadien met een hittebron aan de slag gaat, is het ook belangrijk om een beschermend product aan te brengen om zo de schade te beperken.

3. Tijdens het drogen: kies de juiste föhn Laat je haren aan de lucht drogen, of kies het juiste opzetstuk voor je haardroger. Als je een dunne blaasmond gebruikt, blaas je namelijk veel volume weg. Een diffuser daarentegen zorgt ervoor dat het natuurlijke volume behouden blijft.

4. Voor het stylen: laat even afkoelen Vocht is een dooddoener voor mooi gekapte haren, daar kan iedereen die al eens met een pas gestylede coupe een regenbui heeft moeten trotseren, van meespreken. Ga dan ook niet je haren stylen in een badkamer waar het nog warm en vochtig is. Zet tijdens het drogen van je haren de deur wagenwijd open en laat het binnen even afkoelen voor je aan de slag gaat.