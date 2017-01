Wedden dat de kerstoutfit van North West beter was dan de jouwe?

Door: redactie

1/01/17 - 20u30

Met een mama als Kim Kardashian kan het niet anders dan dat je altijd in de duurste designerkleren voor de dag komt. De jonge North West vierde de feesten dan ook in een ensemble van Alexander Wang, dat waarschijnlijk het driedubbele van onze huishuur kost.

Nog voor de kleine North zelfs maar kon kruipen, kreeg ze al cadeautjes opgestuurd van modehuizen als Givenchy, Roberto Cavalli en Hermes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat haar kerstoutfit er tien keer beter uitzag dan de onze.



In de video kunnen we ook trotse mama Kim horen: "Kijk naar Northie in haar op maat gemaakte Alexander Wang jurk, ze is er dol op!" We zijn vooral niet jaloers op de peuter hoor.